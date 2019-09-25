رئيس حكومة باكستان: ترامب وبن سلمان طلبا مني التوسط لدى الرئيس روحاني بشأن الأزمة مع ايران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك

كشف رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الثلاثاء، عن مفاجئة من العيار الثقيل تتعلق بالأزمة بين امريكا والسعودية من طرف وايران من طرف اخر.

وأكد خان عن طلب كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منه الوساطة في الأزمة الحالية مع طهران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده خان على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال خان إن ترامب طلب منه “التوسط في الأزمة الحالية مع طهران” مؤكدا أنه تحدث بالفعل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في هذا الصدد.

ورفض رئيس الوزراء الباكستاني تقديم مزيد من التفاصيل، مضيفا: “لا يمكنني الكشف عن أبعد من ذلك. لقد طلب مني الرئيس الأمريكي التوسط وقد تحدثت بالفعل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس”.

واستدرك قائلا: “قمت بزيارة السعودية، وقد طلب مني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التحدث مع القادة الإيرانيين في هذا الصدد وقد قمت بذلك”.

وتكشف حقيقة الوساطة عن حالة الذعر التي تعيشها السعودية من ايران فضلا عن عجز الادارة الأمريكية عن شن حرب خاسرة مع ايران.