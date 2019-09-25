ترند الموجز| القصة الكاملة لأزمة صلاح.. وانقلاب على هاني دانيال.. وفضيحة إخوانية.. ومصر تصفع أردوغان

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، القصة الكاملة لأزمة صلاح.. رد فعل غاضب من نجم ليفربول ورسالة مؤثرة.. وقرار عاجل من الجبلاية، والخارجية المصرية تقصف جبهة أردوغان في الأمم المتحدة وترد على إدعاءاته الكاذبة حول وفاة مرسي، وسر العداء بين محمد ناصر وأيمن نور.. مكالمة مسربة تكشف المستور: مختل عقليا وحرامي دولارات، وإعلاميون ورياضيون يهاجمهون هاني دانيال بعد أزمة صلاح.. ورابطة النقاد تتبرأ منه.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

القصة الكاملة لأزمة صلاح.. رد فعل غاضب من نجم ليفربول ورسالة مؤثرة.. وقرار عاجل من الجبلاية

تصدر النجم المصري محمد صلاح، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة المصري للاعب ليفربول الإنجليزي، في جائزة أفضل لاعب في العالم.

ولم يحصل صلاح على أى نقطة من مدرب وكابتن المنتخب الوطني في حفل فيفا The Best، الذى شهد تتويج ليونيل ميسي بلقب الأفضل، وهو ما أثار غضب الفرعون المصري.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أصوات كل مدربى العالم وكباتن المنتخبات الذين شاركوا فى التصويت، ولم تتضمن اسمي كابتن ومدرب منتخب مصر، وهو ما يعنى عدم إرسال الأوراق الخاصة بتصويت خافيير أجيرى مدرب الفراعنة وقتها وأحمد المحمدى كابتن الفريق.

ولم يحصل الفرعون سوى على نقطة واحدة فقط من مصر، وخسر 14 فى السباق الشرس لجائزة أفضل لاعب فى العالم، حيث حصل على المركز الثالث من هانى دانيال الصحفي المصرى الذى شارك بالتصويت، والذى أرسل صوته مباشرة إلى الفيفا، بينما لم يحصل على أى صوت من خافيير أجيرى مدرب المنتخب وأحمد المحمدي.

وحصل صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورنالدو بـ 36 نقطة.

رد فعل صلاح

وبعد ساعات من الأزمة، حذف صلاح اسم منتخب مصر من تعريفه على حسابه على تويتر، حيث كان يعرف نفسه بأنه لاعب فى صفوف ليفربول ومنتخب مصر، لكنه اكتفى بليفربول فقط، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا تعبيرا عن الغضب الذي بداخله.

بعد ذلك نشر صلاح عبر حسابه بتويتر، صورة له مرتديا تي شيرت المنتخب، وفي الخلفية علم مصر، قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

قرار عاجل من الجبلاية

من جانبه قرر اتحاد كرة القدم المصري إرسال خطاب رسمي، إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"؛ للاستفسار عن عدم اعتماد التصويت المصري فى اختيار أفضل لاعب فى العالم.

وقال الاتحاد في بيان له، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم و السبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

في الوقت نفسه أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام ، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس ، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها ، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت.

يذكر أن كلا الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى في الاختيار.

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الخارجية المصرية تقصف جبهة أردوغان في الأمم المتحدة وترد على إدعاءاته الكاذبة حول وفاة مرسي

رداً على تصريحات الرئيس التركي أردوغان خلال إحدى الفعّاليات مؤخراً في نيويورك، واتصالاً بما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.

وأشار حافظ إلى أنه من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق حيث يحاول ان يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة. وأضاف المُتحدث الرسمي أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.

ولعل الحقائق التالية تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة، فلم يعد خافياً على أحد ما يقترفه من الممارسات، حيث تُشير التقديرات بشأن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها أردوغان ونظامه إلى ما يلي:

1- وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقلاً سياسياً في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً.

2- وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.

3- فصل أكثر من 130 ألف موظفاً تعسفياً من وظائفهم الحكومية.

4- مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.

5- حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية.

6- فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.

هذا، واتصالاً بالدور المشبوه في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة، أشار "حافظ" إلى أنه قد تعدّدت الممارسات الخبيثة للرئيس التركي على النحو الذي يبدو جليا أمام الجميع من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها. هذا، مع رعايته للإرهاب في سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق وتعمد استهداف الاكراد بعينهم بالقمع والقتل والابادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بمرور الوقت، فضلاً عن تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ الى دول المنطقة وأوروبا وافريقيا واسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب في محاولة لتحقيق اغراضه واحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده. كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات؛ كل ذلك في سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الأفريقية وغيرها.

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنه لطالما أدانت مصر استمرار الرئيس التركي، ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المُتطرف، في التدخُل في الشئون الداخلية لعددٍ من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها.

واختتم المتحدث باسم الخارجية بأن مثل هذا المسلك الذي يستمر أردوغان في إتباعه لا يَنُم سوى عن عدم القدرة على اخفاء مشاعر الحقد الدفين تجاه مصر وتقدمها المستمر، وإصراره على مواصلة محاولاته نشر الخراب والدمار في المنطقة، مُستهجناً تنصيب الرئيس التركي نفسه مُدافعاً عن قيّم الحرية والعدالة، وهو في الحقيقة لا يُدافع سوى عن فكره المتطرف وأمثاله من الإرهابيين. وأكد متحدث الخارجية على أنه اذا كان الرئيس التركي يبغى حقيقيا تحقيق العدالة، فإنه يتعين من هذا المنطلق قيام المجتمع الدولي بمحاسبة اردوغان على جميع جرائمه خاصة دعم الإرهاب وامداده بالسلاح وايواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الامن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الامن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الاكراد.

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سر العداء بين محمد ناصر وأيمن نور.. مكالمة مسربة تكشف المستور: مختل عقليا وحرامي دولارات

فضيحة جديدة تضاف إلى سجل فضائح جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية، تضمنها تسجيل صوتى لمكالمة جمعت الإعلامى الإخوانى الهارب محمد ناصر بأحد عناصر التنظيم الإخوانى القائمين على إدارة قنوات الإخوان.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تسريب صوتي للإعلامي الإخواني الهارب محمد ناصر، وهو يّسب القيادي الإخواني الهارب أيمن نور، مالك قناة "الشرق" الإخوانية التي تبث من تركيا وتهاجم الدولة المصرية ومؤسساتها.

بدأ التسريب الصوتي بشخص يتحدث مع محمد ناصر، لم يتسن لـ"الوطن" التأكد من شخصيته، وصف فيه "ناصر"، مالك "الشرق" الإخوانية أيمن نور بأنه شخص مختل عقليا.

وبدأت المكالمة في التسريب الصوتي بإعلان الشخص الذي يتحدث مع محمد ناصر أنه يشعر بالضيق إلى حد ما، فيما رد عليه "ناصر" بسخرية "لو متضايق أبعد عن نور"، في إشارة إلى الهارب أيمن نور، واصفا مالك "الشرق" الإخوانية بـ"المختل عقليا"، بينما أكد الشخص أن أيمن نور يعي جيدا ما يقوم به ولكن ".... بتصرفاته"، على حد قوله.

ودخل محمد ناصر في وصلة ضحك مع الشخص الذي يتحدث معه، واتفقا على مقابلة بعضهما اليوم التالي، حيث قال الشخص لمحمد ناصر: "عاوزين نخلص الموضوع اللي اتكلمنا فيه، خلي بالك إحنا كلنا في مركب واحدة، لو أنت عندك مشكلة لازم نقعد ونشوف إزاي نحلها، إحنا هنقدرك كويس بس في حدود المعقول"، حيث كانا يتحدثان عن أموال.

ورد محمد ناصر: "لحظة واحدة بس.. أنت عارف إن القناة بتاخد فلوس كويس أوي أوي، يعني قصة 30 مليون دولار، والقناة شوية حرامية، ودي حقيقة مش هزار يعني، فأنت عاوز تأخذ دولارات وإحنا ناخد "هيء"، ... ومضيعين خالص يعني"، فيما عاتبه الشخص على جلسة جمعتهما سابقَا، حيث قال "عندك حق بس بردوا مش عاوزك تنشف دماغك، عاوزك تلطف الجو مع الراجل، يعني القعدة بتاعة امبارح بليل مكنتش كويسة".

ليرد "ناصر": "هو حر.. بالكلمتين اللي اتقالوا بالليل أنا ممكن أبيعه على الهواء واللي يحصل يحصل".

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إعلاميون ورياضيون يهاجمهون هاني دانيال بعد أزمة صلاح.. ورابطة النقاد تتبرأ منه

تعرض الصحفي المصري هاني دانيال، لهجوم حاد خلال الساعات الماضية، بسبب عدم وضعه محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، في المركز الأول خلال تصويته في جائزة أفضل لاعب في العالم.

وكان دانيال صاحب الصوت الوحيد لمصر في حفل توزيع جوائز "ذا بيست"، حيث منح الصحفي اللاعب السنغالي ساديو ماني المركز الأول، يليه كريستيانو رونالدو، وصلاح الأخير.

من جانبه، شن إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق هجوما ناريا على الذين لم يمنحوا أصواتهم للنجم المصري، قائلا: "الأشخاص اللي صوتت ضد صلاح، دي عالم زباله اقسم بالله ونفسيات جحيم".

وفى سياق متصل، انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق تصرف هانى دانيال بعدم التصويت لصلاح فى استفتاء الأفضل في العالم.

وكتب يونس عبر تويتر قائلا: مش مقبول وعيب اوي ان ممثل مصر الإعلامي هاني دانيال الذي قام بالتصويت في the best ..لحفل اختيار احسن لاعب في العالم الأستاذ اعطي مانيه 5 نقاط و كريستيانو 3 نقاط ..و صلاح نقطه …بصراحه و بعيدا عن العواطف و بكل الحسابات والارقام والنتائج ..عيب اوي”.

من جانبه علق كريم سعيد، رئيس تحرير موقع يلا كورة، قائلا: "صراحة انا متشرفتش بالزميل الاعلامي هاني دانيال قبل كدة او اعرف هو شغال فين .. لكن هو كان صاحب صوت مصر الوحيد في جايزة ذا بيست ... سؤالي بجد فعلا ... ازاي اختارت ساديو ماني ورونالدو علي محمد صلاح في الموسم الماضي؟!!! وسيبك من دعم ابن بلدك .. فنيا ازاي تحط صلاح الاخير؟!!!!".

وتابع: في جايزة ذا بيست، ممثل الارجنتين الاعلامي اختياره الاول: ميسي " ابن بلده"، وممثل البرتغال الاعلامي اختياره الاول: رونالدو " ابن بلده"، وممثل السنغال الاعلامي اختياره الاول: مانيه " ابن بلده"، وممثل مصر الاعلامي اختياره الاخير: صلاح " ابن بلده"، لا حاجة للنقاش والجدال!!!".

وكان الصحفي المصري، هاني دانيال، قد كشف سبب عدم وضعه صلاح، في المركز الأول خلال تصويته في جائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال دانيال في تصريحات لموقع "يلا كورة": "لا يوجد موقف شخصي بيني وبين صلاح، وتصويتي هذا العام يعبر عن قناعاتي الشخصية بأن ساديو ماني قدم موسما رائعا ويستحق الجائزة من وجهة نظري، نظرا لما قدمع مع ليفربول ومنتخب بلاده".

وأضاف الصحفي: "لقد قمت باختيار صلاح العام الماضي في المركز الأول دون أي مشكلة، وكتبت في عنوان تقرير الصحفي بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا أن نجمنا المصري تميمة الحظ وأشدت به، الأمر ليس شخصيًا كما يتصوره البعض".

وتابع دانيال: "قائد منتخب مصر لم يقم بالتصويت من الأساس، وأيضا تصويت مدرب المنتخب، لماذا أتحمل شخصيًا هذا الأمر؟، اختياراتي هذا العام كانت بناءً على قناعات وأرقام ووضعت مقارنات بين ميسي ورونالدو وفان دايك وصلاح وماني سواء مع الأندية او المنتخب، ووجدت أن هذا هو الاختيار الأنسب".

من جانبها، قدمت رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، شكوى لقسم الإعلام بالفيفا تفيد بأن الصحفي هاني دنيال الذي صوت في استفتاء أحسن لاعب في العالم، ليس مقيدا ضمن قوائم الرابطة.

وفيما يلي نص الشكوى، وفقا لما نشرته بوابة أخبار اليوم:

إلى: قسم الإعلام في FIFA

من:رابطة الصحافة الرياضية المصرية (ESPA)

المرجع: FIFA - The

أفضل الجوائز

سيدي العزيز / سيدتي

آمل أن يصل لك هذا الخطاب وأنت جيدًا.

أتصل بك ، بصفتى رئيسًا لـ ESPA ، بخصوص اختيارك للسيد هاني دانيال كممثل للصحافة الرياضية المصرية كعضو في لجنة تحكيم وسائل الإعلام التي تختار جائزة أفضل لاعبي FIFA.

أود أن أبلغكم أن السيد دانيال هو صحفي مصري ، لكنه ليس صحفيا رياضيا ولا حتى عضوا في ESPA ، الذي يضم أكثر من 600 صحفي رياضي محترف.

نحن نشعر بخيبة أمل حقيقية لأنه ليس لدينا أي فكرة عن كيفية اختياره له ، كجزء من لجنة تحكيم وسائل الإعلام الخاصة بك وعلى أي أساس أو من قام بترشيحه للانضمام إلى لجنة تحكيم وسائل الإعلام التابعة للفيفا دون استشارتنا كرابطة.

نتطلع إلى التعاون المتبادل مع قسم الإعلام في FIFA في المستقبل ، عند اختيار عضو في وسائل الإعلام الرياضية المصرية.

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