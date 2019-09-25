أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "إدلب تشهد كارثة على مرأى من عيوننا، وفي حال ساءت هذه الأزمة الإنسانية أكثر ستكون ​تركيا​ من أكبر المتضررين".

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كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو: في حال ساءت الأزمة الإنسانية بإدلب أكثر ستكون تركيا من أكبر المتضررين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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