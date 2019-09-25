"الراي" الكويتية تنشر أسماء اللجنة الدستورية السورية

اشارت "الراي" الكويتية الى ان اللجنة الدستورية السورية تضم 150 عضواً، 50 اختارهم النظام، و50 المعارضة، و50 من اختيار المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون، بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء و​ممثلين​ للمجتمع المدني.

ولا تضم اللجنة، أي ممثلين عن "الإدارة الذاتية الكردية"، والتي اعتبرت بدورها، أن "إقصاءها إجراء غير عادل"، مؤكدة أنها "لن تكون معنية بأي مخرجات من دونها".

وفي ما يأتي أسماء أعضاء اللوائح الثلاثة، وفق مصادر عدة:

لائحة ​المجتمع المدني​: عصام التكروري، حلا نهمة، هادية قاوقجي، دحام الهادي، عصام الزيبق، إيمان شحود، حازم العشي، دورسين الأوسكان، انصاف حمد، انعام نيوف، جافية علي، إبراهيم الدراجي، بهجت حجار، جورج شمعون، هيثم حسن، عبود السراج، أحمد الكردي، عبدالأحد خاجو، ربا ميرزا، علي أسعد، ​علي عباس​، أنس زريع، صابر بلول، جمانة قدور، خالد الحلو، محمد القلاع، محمد قباقيبي، سليمان القرفان، ​ميس الكريدي​، سميرة مبيض، سونيا الحلبي، سومر صالح، سمر الديوب، رئيفة سميع، عمر الحلاج، رغداء زيدان، صباح الحلاق، رشا يونس لحلح، موسى متري، نائل جرجس، منى جندي، منى عبيد، منى سلوم، ممدوح الطحان، منى خيتي، مازن غريبة، ​مازن درويش​، إيلاف ياسين، ​محمد خير​ أيوب وفائق حويجة.

لائحة المعارضة: إبراهيم الجباوي، أحمد الأحمر، ​أحمد العسراوي​، أحمد خضر، إدوار حشوة، أليس مفرج، ​أنس العبدة​، بدر جاموس، ​بسمة القضماني​، بشار الحاج علي، بشار الزعبي، كبرييل كورية، جمال سليمان، حسن ​الحريري​، حسن عبيد، حواس سعدون، ديما موسى، ​رياض الحسن​، سامي بيتنجانة، ​صفوان عكاش​، طارق الكردي، عبدالأحد اسطيفو، عبدالباسط عبداللطيف، عبدالمجيد عبدالمجيد، عروب المصري، عشتار محمود، عمار النحاس، عوض العلي، فراس الخالدي، قاسم الدرويش، كاميران حاجو، محمد رشيد، محمد الصايغ، محمد أحمد، محمد ياسر دلوان، محمد السعدي، محمود عطور، مرح البقاعي، مهند دليقان، نبراس الفاضل، ​هادي البحرة​، ​هشام مروة​، هنادي أبو عرب، هيثم رحمة، ياسر الخميس، ياسر الفرحان، ​يحيى العريضي​، يحيى عزيز، يوسف سلمان ويوسف قدورة.

لائحة النظام: أمل يازجي، إيمان حمدان، إيهاب حامد، أحمد عرنوس، أحمد كزبري، أشواق عباس، أمجد عيسى، أنيسة عبود، أيهم الحوراني، بشير الحلبوني - تركي حسن، جازية الشيخ علي، جانسيت قازان، جمال قادري، جميلة الشربجي، حسن الأطرش، حسين فوزي فرحو، خالد خزعل خزعل، ​خالد العبود​، دارين سليمان، رائدة وقاف، رضوان مصطفى، رياض طاووز، ريمون هلال، سعيد نحيلي، شيرين اليوسف، صفوان محمد القربي، طالب أمين، طريف قوطرش، عبدالقادر قبلان، عبدالقادر عزوز، عبد الله السيد، عيسى المخول، غسان عباس، فهد العدوي، محمد العجلاني، محمد القاطرجي، محمد العكام، محمد كنيهر، محمد هزيمي، محمد التيناوي، محمد العلبي، محمد قباقبي، مهى العجيلي، موسى عبدالنور، موعد ناصر، نزار صدقني، نزار علي سكيف، نورا اريسيان وهيثم الطاس.