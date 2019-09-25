بيلوسي: الكونغرس سيمضي قدما في إجراءات عزل ترامب ومحاسبته

اكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن الكونغرس سيمضي قدما في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب ومحاسبته، مضيفة "يجب أن يحاسب الرئيس وما من أحد فوق القانون".
وأضافت بيلوسي "ترامب اتصل بدولة أجنبية من أجل التدخل في شؤون بلدنا الداخلية وهذا خرق فاضح للقانون". واعتبرت ان "ما قامت به إدارة ترامب يقوض أمننا القومي".
واعتبرت بيلوسي إنّ "تصرفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا، ولذلك أعلن اليوم أنّ مجلس النواب يفتح تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس".
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