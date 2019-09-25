ترامب يعتبر إطلاق الديوقراطيين إجراءات لعزله "حملة مطاردة نتنة"

ندّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في ​نيويورك​ بالإجراءات التي أطلقها خصومه الديموقراطيون في ​مجلس النواب​ الثلاثاء لعزله من منصبه، معتبراً إياها "حملة مطاردة نتنة".

واشار ترامب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يوم بمثل هذه الأهميّة في ​الأمم المتحدة​، كثير من العمل وكثير من النجاح، لكن الديموقراطيين قرّروا إفساد كلّ شيء، حملة مطاردة نتنة. أمر سيء جداً لبلدنا".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قد اعلنت الليلة إن الكونغرس سيمضي قدما في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب ومحاسبته.