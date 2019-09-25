ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك بالإجراءات التي أطلقها خصومه الديموقراطيون في مجلس النواب الثلاثاء لعزله من منصبه، معتبراً إياها "حملة مطاردة نتنة".
واشار ترامب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يوم بمثل هذه الأهميّة في الأمم المتحدة، كثير من العمل وكثير من النجاح، لكن الديموقراطيين قرّروا إفساد كلّ شيء، حملة مطاردة نتنة. أمر سيء جداً لبلدنا".
وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قد اعلنت الليلة إن الكونغرس سيمضي قدما في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب ومحاسبته.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعتبر إطلاق الديوقراطيين إجراءات لعزله "حملة مطاردة نتنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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