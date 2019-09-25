باسيل: لم يعد هناك حواجز سياسية أو امنية تمنع النازحين السوريين من العودة

أكد وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أنه "لم يعد هناك حواجز سياسية أو امنية تمنع النازحين السوريين من العودة والمساعدات الانسانية يجب ان تتحول لتشجيع عودتهم لا ابقائهم".

وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الذي عقد في مبنى ​الأمم المتحدة​ بدعوة من ​فيدريكا موغريني​ الممثلة العليا لل​سياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ لبحث ​ملف النازحين السوريين​، اوضح باسيل أن "أوضاعنا الاقتصادية صعبة جدّاً ولم يعد بإمكاننا ان نتحمّل الضغوط"، مشيراً الى أنه "في ​لبنان​ بعض السوريين يقيمون بيوتا غير شرعية ولا يمكننا ان نقبل ببناء مدن سورية على ارضنا وهذا مناقض للقانون و​الدستور​".

وأوضح أن "عودة بعض السوريين من لبنان الى بلدهم تتم بطريقة عفوية غير منظمة لكن ليس قسراً ولدي ارقام تؤكد ان فوق المئتنين وخمسين الفا عادوا اخيرا ولم يذكر ان احداً منهم تعرض لاذى". ودعا الى "‏توحيد الجهود لحل أزمة النازحين باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة".

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