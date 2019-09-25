ترامب: بدء الديمقراطيين إجراءات لعزلي سيكون إيجابيا لإعادة انتخابي

أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أن "بدء الديوقراطيين إجراءات لعزلي سيكون إيجابيا لإعادة انتخابي". وكانت أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ بالنظر في مسألة عزل ترامب على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية.

وفي وقت سابق، أشار رئيس لجنة مجلس النواب للطرق والوسائل الخاصة بالضرائب، ريتشارد نيل، في أعقاب لقائه رئيسة مجلس النواب أنه "تم اتخاذ القرار بالمضي قدما بإجراءات عزل الرئيس"، مشيرا إلى أن "هذا الموقف حظي بتأييد رؤساء اللجان الأخرى".

وفي سياق متصل، صادق مجلس الشيوخ الأميركي، على قرار يطالب بإحالة شكوى الموظف في الاستخبارات الذي كشف عن موضوع ضغط ترامب على أوكرانيا، إلى لجنتي شؤون الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ.

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