الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم فياريال بصعوبة ويرتقي للمركز الرابع مؤقتا

حقق فريق برشلونة، فوزا صعبا مساء اليوم الثلاثاء، على ضيفه فياريال، بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وافتتح الفرنسي انطوان غريزمان، حصة التسجيل للفريق الكطلوني بعد مرور ست دقائق على بداية المباراة، قبل أن يضاعف زميله آرثور ميلو الكفة بثاني الأهداف مع حلول الدقيقة 15، في حين وقع سانتي كازورلا هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 44.

ولم تشهد مجريات الجولة الثانية من اللقاء، الذي احتضنته أرضية ملعب “كامب نو”، أي تغيير على النتيجة، لتنتهي المواجهة بفوز صعب للبلاوغرانا هو الثالث للفريق هذا الموسم، مقابل تعادل وحيد، وهزيمتين.

وارتقى البارصا، بفضل هذا الفوز إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 10 نقاط، بينما تجمد مجموع نقاط فياريال عند النقطة 8، في الرتية الثامنة.