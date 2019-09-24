تأهل لثمن نهائي كأس العرش.. الجيش يحسم الكلاسيكو بثلاثية

اقتنص فريق الجيش الملكي، بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العرش، بعدما تغلب مساء اليوم الثلاثاء، على مضيفه الوداد الرياضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، برسم سدس عشر النهائي.

وشهدت المباراة حضورا جماهيرا كبيرا لأنصار الفريقين، الذي تفننوا في رسم لوحات أضفت جمالية على مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء.

وانتهى الشوط الأول للقاء بالتعادل دون أهداف، بعدما عجز مهاجمو الطرفين على زيارة الشباك، قبل أن يتمكن الفريق العسكري من إنهاء البياض على مستوى النتيجة، أربع دقائق على بداية الشوط الثاني، بواسطة محترفه الكونغولي جوزيف كيدي كونادو، ثم ضاعف زميله سليم الحصة بهدف ثان في الدقيقة 85، بينما وقع أيوب الكعبي هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 90.

ويضرب أبناء عبد الرحيم طاليب، موعدا في ثمن النهائي مع فريق الدفاع الحسني الجديدي، الفائز في وقت سابق على مضيفه أولمبيك آسفي، بهدف للاشيء.

ويبحث الفريق العسكري عن التصالح مع الألقاب الغائبة عن خزائنه لعشر سنوات، من بوابة كأس العرش، التي يحمل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بها بواقع 11 لقبا.