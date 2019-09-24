الجواهري: باستثناء مداخيل الخوصصة عجز الميزانية تفاقم بـ580 مليار

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بخصوص المالية العمومية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة لجارية، إنه باستثناء مداخيل الخوصصة، تفاقم عجز الميزانية بواقع 5,8 مليار درهم (580 مليار سنتيم) إلى 34,9 مليار.

وأوضح الجواهري في ندوة صحفية، مساء الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، ارتفاع النفقات الإجمالية بنسبة 5,4%، وقال إن الارتفاع المسجل جاء على الخصوص لتزايد نفقات السلع والخدمات الأخرى.

وسجل والي بنك المغرب، أن مداخيل العائدات تعززت بنسبة 3,4% مع ارتفاع بواقع 2,2% في المداخيل الجبائية و21,3% في المداخيل غير الجبائية. في ظل هذه الظروف،

واعتبر الجواهري، إنه أخذا في الاعتبار تأثيرات الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي، يتوقع بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، حوالي 4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة قبل أن يتراجع إلى حوالي 3,8% في 2020، مع افتراض استمرار جهود تعبئة المداخيل والتحكم في النفقات.