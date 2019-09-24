230 ألف شاب استفاد من برنامج أمريكي على مدى 5 سنوات

عبدالحميد 20 عاما، وسفيان 21 عاما، شابان من مدينة الدار البيضاء تخرجا حديثا من معهد متخصص في التكنولوجيا التطبيقية بمدينة الدار البيضاء، بعد سنتين من الدراسة (تخصص تقني الإعلاميات)، وبفضل وجود مركز التوجيه الوظيفي Career Center، داخل مؤسستهما استفادا من تكوين مواز في مجالات التواصل واللغات، وشاركا في ورشات المركز بحضور مقاولات مغربية، ما مكنهما من الحصول، بمجرد تخرجهما، على تدريب مؤدى عنه في إحدى الشركات في الدار البيضاء، مع وعد بالتشغيل خلال ستة أشهر. إنهما مثالان لما حققته هذه المراكز التي أنجزت منذ 2015 في إطار التعاون والشراكة بين وزارة التربية الوطنية، والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي USAID، وهو برنامج يستهدف تحسين قابلية تشغيل الشباب بالمغرب. في هذا الصدد يؤكد سفيان لـ”أخبار اليوم” أنه استفاد كثيرا من هذا المركز، قائلا: “من الصعب إيجاد فرصة شغل بعد التخرج، لكن مركز Career Center، ساعدنا كثيرا وكان وسيطا لنا مع المقاولة”، وكلا الشابين يستعدان لإبرام عقد شغل في شتنبر.

وأمس بالرباط نظم حفل ختامي لبرنامج التوجيه الوظيفي Career Center، ترأسه كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، ودايفيد غرين، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرباط. وبهذه المناسبة عبر أمزازي عن سعادته للنتائج التي حققها البرنامج الذي استهدف نحو 230 ألف شاب وشابة واستمر تنفيذه لخمس سنوات، وأعلن أن وزارته قررت تعميم خلق مثل هذه المراكز في مختلف الجامعات المغربية، نظرا إلى نتائجها الجيدة في مجال التشغيل. ومن جهته، عبر غرين باسم السفارة الأمريكية، عن سعادته لتحقيق البرنامج لأهدافه، مشيرا إلى أن مثل هذه المراكز معمول بها في عدة دول مثل أمريكا وأوروبا، وكشف أن 300 مقاولة مغربية دخلت في شراكة مع هذه المراكز، معبرا عن سعادته لنية وزارة التربية تعميم هذه التجربة.

وتعتبر مراكز التوجيه الوظيفية Career Centers بمثابة فضاءات تم إحداثها داخل ثلاث جامعات في طنجة ومراكش والدارالبيضاء، وفِي ثلاثة مراكز التكوين المهني بهدف تقديم الدعم والتكوين للطلبة في عدة مجالات تفيدهم في الولوج إلى عالم الشغل، من قبيل تقنيات التواصل وتدبير الوقت والتحدث أمام الجموع ومحاكاة مقابلات التوظيف، فضلا عن تنظيم ورشات تكوينية في اللغات وغيرها من الخدمات. ويهدف برنامج التوجيه الوظيفي إلى تسهيل انتقال الشباب من التكوين لعالم الشغل، وذلك بغية مرافقة الشباب في مسار انتقالهم من التكوين إلى سوق الشغل.

وكان النموذج المغربي لمراكز التوجيه الوظيفية قد أعلن عنها في خارطة الطريق ذات الصلة بتنمية وتطوير قطاع التكوين المهني، والتي تم تقديمها بتاريخ 4 أبريل 2019 أمام الملك محمد السادس من قبل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، والذي صرح بالمناسبة بأن مراكز التوجيه الوظيفية “تعتبر جزءا مهما من مشروع مدن المهن والكفاءات، وخطوة إلى الأمام من أجل استمرارية وتعميم نموذج أعطى نتائج إيجابية في مجال تشغيل الشباب المغاربة”. وينتظر الإعلان عن مرحلة ثانية من تجربة مراكز التوجيه الوظيفية في جهات أخرى.