باكستان: ترامب كلفنا القيام بوساطة مع إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلّفه القيام بوساطة مع إيران لخفض حدّة التوتّر، واستطلاع إمكانية إبرام اتفاق جديد حول الملف النووي لطهران.

وقال خان لصحافيين في الأمم المتّحدة عقب لقائه في اجتماعين منفصلين كلاً من الرئيس الأميركي ونظيره الإيراني حسن روحاني إنّ "ترامب سألني ما إذا كان بإمكاننا المساهمة في تهدئة الأوضاع وربّما التوصّل إلى اتّفاق جديد" مع طهران حول برنامجيها النووي والباليستي.

وأضاف أنّه في طريقه إلى نيويورك "توقفت في المملكة العربية السعودية بسبب الهجمات على منشآتها النفطية". وتابع "لقد تحدّثت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو أيضاً طلب مني التحدّث مع الرئيس الإيراني".

وأكّد رئيس الوزراء الباكستاني "نحاول أن نبذل قصارى جهدنا" في ما خصّ هذه الوساطة، مضيفًا "إنه شيء لا يزال جاريًا، لذلك لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك".

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وأوضح خان أنّه بوصوله إلى الولايات المتحدة "تحدّثت على الفور مع الرئيس روحاني أمس"، الإثنين، "بعدما التقيت الرئيس ترامب".

وتابع "لا أستطيع أن أقول الآن، بهذا الخصوص، أكثر من أنّنا نحاول ونتدخّل" لتخفيف التوتر.

وتتمتّع باكستان تقليديًا بعلاقات قوية مع السعودية، لكنها تحتفظ أيضاً بعلاقات وطيدة مع إيران.

وإسلام أباد هي المسؤولة عن رعاية المصالح القنصلية الإيرانية في الولايات المتحدة، في ظل غياب علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران.