طهران : لن يكون هناك اتفاق نووي جديد

طهران ـ وكالات: قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه لن يكون هناك أي اتفاق نووي جديد دون الالتزام بالاتفاق الراهن. وغرد ظريف على موقع “تويتر”، ردا على بيان صدر أمس الاول عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا :”منذ مايو عام 2018 (عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق)، فشلت الدول الثلاث في تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي”. وجاء في البيان الأوروبي :”لقد حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويلة الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية”. وقال ظريف إن “السبيل لمعالجة هذا العجز (الأوروبي) هو توفر الإرادة الشاملة لإيجاد طريق مستقل وعدم التكرار الببغائي لمزاعم الولايات المتحدة الفارغة”. وردا على دعوة الدول الأوروبية الثلاث للتوصل إلى اتفاق جديد، كتب ظريف :”لن يكون هناك أي اتفاق جديد دون الالتزام بالاتفاق (النووي) الراهن”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دعا إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، معربا عن أمله في أن يتفاوض الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتفاق جديد. وقال جونسون في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأميركية من المقرر إذاعتها مساء امس الاول: “دعونا نبرم اتفاقا أفضل”. وأضاف: “أعتقد أن هناك شخصا بإمكانه إبرام اتفاق أفضل، وهو رئيس الولايات المتحدة. آمل أن يكون هناك اتفاق يبرمه ترامب”.يشار إلى أن لندن احتفظت حتى الآن بدعمها للاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.