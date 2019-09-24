اليمن: أنصار الله تتهم الأمم المتحدة بتجاهل أزمة الوقود

صنعاء ـ وكالات: حمل القيادي في جماعة “أنصار الله” محمد علي الحوثي أمس الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مسؤولية استمرار منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن. وقال الحوثي وهو رئيس ما تعرف بـ”اللجنة الثورية العليا في أنصار الله”، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: ‏”لماذا تتجاهل الأمم المتحدة الأزمة التي تدور بسبب منع دخول سفن البترول إلى الحديدة، مع أن الأمم قد منحتهم التصاريح وقامت بتفتيشهم”. وتشهد العاصمة صنعاء، وبقية مناطق سيطرة “أنصار الله”، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ارتفع فيها سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في السوق السوداء إلى نحو 18 ألف ريال يمني (30 دولاراً أمريكيا)، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12 ألف ريال “20 دولاراً أميركيا”. ميدانيا، قالت جماعة أنصار الله في اليمن ان 16 يمنيا قتلوا نتيجة قصف طيران التحالف منزل موطن يمني بمحافظة الضالع وسط اليمن، وقال العميد يحيى سريع، الناطق بالعسكري باسم “انصار الله” الحوثيين في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، إن 16 مدنياً قتلوا وجرح آخر في غارتين جويتين شنتهما التحالف العربي على منزل المواطن عباس الحالمي بمديرية قعطبة.وأوضح الناطق أن من بين القتلى سبعة أطفال وأربعة نساء، وأن الجريح هو أحد المسعفين، لافتاً إلى أن هذه الحصيلة نهائية.وحتى اعداد الخبر لم تصدر قوات التحالف اي تعليق حول هذا القصف.