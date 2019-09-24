بمشاركة السلطنة .. وزراء الخارجية العرب يناقشون أوضاع المنطقة

ابن علوي يجري مباحثات مع وزراء خارجية بلغاريا وإيرلندا والجزائر في نيويورك

نيويورك ـ العمانية : عقد وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية اجتماعًا تشاوريًا في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد ترأس وفد السلطنة في أعمال الاجتماع معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية . ناقش الاجتماع مجمل الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية بحضور معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.إلى ذلك، التقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك معالي ايكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين السلطنة وبلغاريا. وأشادت معالي وزيرة خارجية بلغاريا في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون سلطنة عُمان عقب الاجتماع بحكمة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والدور الإيجابي التي تقوم به حكومة السلطنة كوسيط أساسي لحل الخلافات العالمية. وأشارت إلى أن لقاءها مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بحث القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وما يتصل بالزيارات المستقبلية بين البلدين. وعلى هامش مشاركة السلطنة في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسايمون كوفني وزير الخارجية الإيرلندي.

بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وتم التأكيد على أهمية تعزيزها في الإطار الاقتصادي والاستثماري. وقال معالي وزير الخارجية الايرلندي عقب اللقاء ” جئت لأستمع إلى الحكمة العُمانية في كيفية تعاملها وتوسطها لحل الصراعات الدولية حيث يجد الاتحاد الأوروبي سياسة السلطنة السلمية في تعاملها مع الخلافات والقضايا الدولية هي السياسة الأنسب والأقرب إليه” مبينًا أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى عدة قضايا مشتركة وعلى رأسها اليمن وفلسطين. كما التقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بنظيره الجزائري معالي صبري بوقدوم. وقد بحث اللقاء العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية الراهنة.