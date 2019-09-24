برشلونة يستعيد توازنه بفوز مهم على فياريال في الليجا

وشهدت المباراة مشاركة نجم الفريق ليونيل ميسي بصفة أساسية للمرة الأولى منذ بداية الموسم، كما شهدت خروجه وسط شكوك في تجدد إصابته بالعضلة الضامة بين شوطي اللقاء، حيث حل عثمان ديمبيليه بدلاً منه.

وتقدم الكتلان في الدقيقة 6 بهدف الفرنسي أنتوان جريزمان، بعد ركنية من ميسي.



وفي الدقيقة 15 عزز البرازيلي أرتور ميلو تقدم البلوجرانا، بتسديدة قوية ورائعة عقب تمريرة من سيرجيو بوسكيتس.

وفي الدقيقة 44 نجح المخضرم سانتي كازورلا في تقليص الفارق، بهدف بعد تمريرة من إيبورا.

في الشوط الثاني أجرى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة ثاني تبديلاته تحديداً في الدقيقة 63 بإشراك الهولندي فرينكي دي يونج بدلاً من سيرجي روبرتو.

وأخيراً في الدقيقة 78 حل الواعد أنسو فاتي على حساب لويس سواريز، ليقلب طاولة الخطورة بعض الشيء، والتي كانت قد دانت لفياريال في الشوط الثاني.



بذلك يحتل برشلونة المركز الرابع مؤقتاً بـ10 نقاط، بفارق نقطة عن ثلاثي الصدارة غرناطة وأتلتيك بلباو وريال مدريد، بانتظار نتيجة مباراة الثاني مع ليجانيس والثالث مع أوساسونا غداً.