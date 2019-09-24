القوة الجوية تنفي اعتقال قائدها وتدعو الى توخي الدقة

نفت قيادة القوة الجوية، الثلاثاء،الاخبار المتداولة بشأن اعتقال قائدها، فيما دعت الى توخي الدقة.
وقالت القيادة في بيان نشر على صفحتها الرسمية بالفيسبوك وتابعتها الخليج 365، ان "الاخبار المتداولة في وسائل الاعلام حول اعتقال قائد القوة الجوية الفريق الطيار الركن انور حمد امين عارية عن الصحة".
واضافت ان "قائد القوة الجوية موجود في بغداد و يمارس عمله بشكل طبيعي"، داعية "وسائل الاعلام الى التأكد من صحة الاخبار قبل نشرها".
ونشرت وسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا تضمن ان وزير الدفاع نجاح الشمري أحال قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن انور حمه امين إلى القضاء العراقي بـ"تهم فساد".
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