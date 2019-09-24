صالح يلتقي ترامب على هامش أجتماعات الامم المتحدة

اعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح التقى بالرئيس الامريكي دونالد ترامب. وقالت الرئاسة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح التقى بالرئيس الامريكي دونالد ترامب على هامش أجتماعات الامم المتحدة". فيما اكد مصدر سياسي مطلع ان "اللقاء يهدف الى تعزيز العلاقات بين البلدين"، مبينا ان "تطورات الأوضاع في المنطقة تتصدر مباحثات صالح وترامب".

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