الاتصالات: لم نوقع اي عقود شراكة جديدة مع شركات القطاع الخاص

اعلنت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، انها لم توقع اي عقود شراكة جديدة مع شركات القطاع الخاص، مبينة ان وزيرها وجه بضرورة إعادة النظر بعقود الشراكة التي ابرمتها الوزارة سابقا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، ان "بعض وسائل الإعلام تناولت مؤخراً خبراً مفاده قيام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية/ إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات بتوقيع عقد شراكة جديد مع شركة (IQ) إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاتصالات"، مبينة ان "هذا الموضوع منقول بصورة غير دقيقة".

ودعت الوزارة "وسائل الإعلام الى توخي الدقة قبل نشر الاخبار التي تخص عمل الوزارة وتشكيلاتها والرجوع إلى مصادر الخبر الموثوقة للوقوف على المعلومة الصحيحة"، مبينة انها "لم توقع اي عقود شراكة جديدة مع شركات القطاع الخاص".

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واكدت ان "الوزير نعيم ثجيل الربيعي وجه منذ استلامه الحقيبة الوزارية بضرورة إعادة النظر بعقود الشراكة التي ابرمتها الوزارة وتشكيلاتها في الفترات السابقة ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء لاسيما تلك التي تخص تجهيز خدمة الإنترنت ومراجعة العقود مع الشركات المتعاقدة وبما يضمن تعديل فقرات العقد مراعاةً للمصلحة العامة وحفظ دور الوزارة الريادي في هذا القطاع فضلاً عن تعظيم الواردات وتحسين جودة الخدمة، وبما يضمن توفير بيئة جديدة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفق البرنامج الحكومي".

واكد النائب علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، ان وزارة الاتصالات تتعاقد مع شركة IQ المتهمة بتهريب سعات الانترنت، مبينا ان هذه الشركة مدينة للعراق بأكثر من 15 مليار دينار.