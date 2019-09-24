الداخلية تعتقل متهمة بتضليل المواطنين واخذ مبالغ منهم بغية تعقيب معاملاتهم 'صورة'

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال متهمة بتضليل المواطنين واخذ مبالغ منهم بغية تعقيب معاملاتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على إحدى المتهمات التي تقوم بتضليل المواطنين واخذ مبالغ مادية منهم بغية تعقيب معاملاتهم داخل إحدى الوزارات".

واضاف انه "تم إلقاء القبض عليها بالجرم المشهود"، مشيرا الى انه "ضبط بحوزتها أكثر من 50 مستمسك وهوية غير معلوم صحة صدورها لغرض التعقيب".

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وتابع انه "تم تسليم المتهمة الى الجهات المختصة وحسب الاختصاص".