- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/9/25 12:38 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن
أعلنت وسائل إعلام أمريكية محلية، الثلاثاء، إطلاق الديمقراطيين المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، من دون تفاصيل.
وفي وقت سابق أكد فريق الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أنّه سيدعو إلى عزل الرئيس دونالد ترامب إذا لم يتعاون الأخير في التحقيقات الجارية في الكونجرس لا سيّما بشأن قضية أوكرانيا.
وقال فريق الحملة إن بايدن "سيدعو ترامب إلى التعاون مع كل الطلبات القانونية العالقة والمتصلة بالحصول على معلومات -بشأن مسألة أوكرانيا والتحقيقات الأخرى- وإذا لم يرضخ ترامب فإن الكونجرس لن يجد بدا من إطلاق إجراءات عزل الرئيس".
ونفى وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستيكو، السبت الماضي، ممارسة الرئيس الأمريكي أي ضغوط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال بريستيكو: "أعرف ما الذي جرى في المحادثة، وأعتقد أنه لم يكن هناك ضغط".
وأضاف أن "هذه المحادثة كانت طويلة وودية، وتطرقت إلى كثير من المسائل وتطلبت أحيانا إجابات جادة".
والجمعة الماضي، قالت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب ضغط بشكل متكرر على الرئيس الأوكراني في اتصال هاتفي في يوليو/تموز لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن وهو أحد كبار منافسي ترامب السياسيين.
وتحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن ضغط ترامب على أوكرانيا من أجل فتح تحقيقات بشأن نجل بايدن خاصة "النظر في الادعاءات التي تُورط جو بايدن بشكل غير مباشر في فضيحة فساد".
كانت هذه تفاصيل خبر الديمقراطيون يطلقون المرحلة الأولى من إجراءات عزل ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.