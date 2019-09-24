الديمقراطيون يطلقون المرحلة الأولى من إجراءات عزل ترامب

أعلنت وسائل إعلام أمريكية محلية، الثلاثاء، إطلاق الديمقراطيين المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، من دون تفاصيل.

وفي وقت سابق أكد فريق الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أنّه سيدعو إلى عزل الرئيس دونالد ترامب إذا لم يتعاون الأخير في التحقيقات الجارية في الكونجرس لا سيّما بشأن قضية أوكرانيا.



وقال فريق الحملة إن بايدن "سيدعو ترامب إلى التعاون مع كل الطلبات القانونية العالقة والمتصلة بالحصول على معلومات -بشأن مسألة أوكرانيا والتحقيقات الأخرى- وإذا لم يرضخ ترامب فإن الكونجرس لن يجد بدا من إطلاق إجراءات عزل الرئيس".

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ونفى وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستيكو، السبت الماضي، ممارسة الرئيس الأمريكي أي ضغوط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بريستيكو: "أعرف ما الذي جرى في المحادثة، وأعتقد أنه لم يكن هناك ضغط".

وأضاف أن "هذه المحادثة كانت طويلة وودية، وتطرقت إلى كثير من المسائل وتطلبت أحيانا إجابات جادة".

والجمعة الماضي، قالت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب ضغط بشكل متكرر على الرئيس الأوكراني في اتصال هاتفي في يوليو/تموز لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن وهو أحد كبار منافسي ترامب السياسيين.

وتحدثت وسائل الإعلام الأمريكية عن ضغط ترامب على أوكرانيا من أجل فتح تحقيقات بشأن نجل بايدن خاصة "النظر في الادعاءات التي تُورط جو بايدن بشكل غير مباشر في فضيحة فساد".