معاقبة إيران وهبوط النفط.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، 24 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: ترامب يعود للأمم المتحدة بخطاب ثالث يتصدره "معاقبة إيران"، وبأوامر أردوغان.. تحقيقات سرية مع 152 ألف تركي، و"الوزراء السعودي" يحمل المجتمع الدولي مسؤولية التصدي للتخريب الإيراني، وترامب: النظام الإيراني وراء الحروب بسوريا واليمن، والأمين العام للأمم المتحدة: الهجمات على أرامكو السعودية غير مقبولة.

كما تتابعون أيضاً: ماكرون يطالب بمباحثات "ملحة وصريحة" بشأن نووي إيران، والسيسي يطالب بمحاسبة داعمي الإرهاب بالمال أو السلاح، وعباس يقود معركة دبلوماسية ضد مخططات إسرائيل بالأمم المتحدة، وأحمد قايد صالح ينفي وجود طموحات سياسية لقادة الجيش الجزائري، والمبعوث الأمريكي: وجودنا العسكري منع اعتداءات إيرانية بالمنطقة، والسعودية: نرفض التدخل في شؤوننا وبيان أستراليا مضلل.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: انهيار الليرة يصيب مؤشر تكلفة المباني التركية بالجنون، والنفط يهبط بفعل مخاوف الطلب العالمي، وترامب: أمريكا واليابان تعقدان اتفاقا تجاريا الأربعاء، والذهب يستقر قرب ذروة أسبوعين، وسؤال "محرج" من رئيس وزراء بريطانيا لمديري توماس كوك، ومؤشر ثقة قوي.. تغطية كبيرة لسندات خزانة مصرية.

وإلى الملاعب تجدون: رافضا المجازفة.. ميسي "الأفضل" يعد بعودة برشلونة ويوجه نصيحة بشأن فاتي، وفي التكنولوجيا: طوابع تذكارية تخلد وصول الإمارات للفضاء.

وفي الفن تقرأون: المغربية مريم توزاني: ترشيح "آدم" للأوسكار اعتراف بصناع السينما الجدد، بينما في المنوعات: جاجوار تستعد لطرح نسخة رياضية جديدة.

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