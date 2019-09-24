ماكرون يحذر من اشتعال الأزمة بالمنطقة عقب هجمات "أرامكو"

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، من اشتعال الأزمة بالمنطقة إثر الهجمات التي استهدفت منشآت لشركة أرامكو السعودية، واتهمت أمريكا إيران بالضلوع فيها.

وقال ماكرون في كلمته خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الهجمات على منشآت النفط في السعودية خلطت الأوراق، لافتاً إلى أن "الخطر الذي نواجهه اليوم هو اشتعال الأزمة أكثر".

وأعرب أنه "على قناعة بأن إيران لن تمتلك يوماً سلاحاً نووياً".

وأشار إلى أن "هناك مبادرات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة الليبية"، لافتاً إلى أن "السلام المستدام في ليبيا لن يقوم إلا على أساس مصالحة شاملة بين كل الأطياف".

ولفت إلى أن العمل جارٍ على إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية.

Advertisements

وأكد أن "العالم في حاجة لتعاون دولي ملموس للتصدي للتحديات الراهنة"، ملمحاً إلى أن العالم يعاني من تفاوت كبير في معدلات النمو.

ودعا المجتمع الدولي إلى تكريس الجهود لتحقيق الأمن والسلام في الساحل الأفريقي.

وشدد على أنه في "حال عدم التحلي بالشفافية فيما يخص البيئة والمناخ لن نحرز أي نتيجة".

وانطلقت فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بمشاركة عشرات القادة والوفود ممثلي دول العالم في نيويورك.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يوم الـ30 من سبتمبر/أيلول الجاري.

واستهل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس كلمات المشاركين، بينما سيكون الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أول المتحدثين يليه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبدالفتاح السيسي.

وتعتبر الجمعية العام للأمم المتحدة التي ستخاطب دورتها الـ74 اليوم مجموعة من قادة دول العالم، أبرز الأجهزة الرئيسية الـ6 للمنظمة الدولية.