أبوالغيط: لا نرغب في الدخول بمواجهة مسلحة مع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبوالغيط، الثلاثاء، أن التصرفات الإيرانية تجاه المنطقة بشكل عام مثيرة للقلق، موضحا أنه لا توجد رغبة في الدخول بمواجهة مسلحة مع طهران.

وأوضح أبوالغيط أن حرية الملاحة في العالم مسؤولية دولية، خاصة في الممرات الحيوية كمضيق هرمز الذي تهدده إيران بشكل مستمر.

ووصف الأمين العامة لجامعة الدولة العربية الوضع في منطقة إدلب السورية بـ"المعقد" نتيجة التدخلات الأجنبية في الأزمة خاصة تركيا وإيران.