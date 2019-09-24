السعودية تحرر أحد رعاياها بعد 4 سنوات بسجون الحوثي

تمكنت السلطات الأمنية السعودية، مساء الثلاثاء، من تحرير "ناصر الذروي" بعد احتجازه لأكثر من 4 سنوات في سجون مليشيا الحوثي باليمن.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن أسرة الذروي استقبلت ابنها المحتجز بعد عودته في مطار جدة الدولي.

وأحيا اليمنيون، السبت الماضي، الذكرى الخامسة لاجتياح مليشيا الحوثي العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، باعتباره "يوم النكبة"، التي أدخلت البلد في كهف مظلم، وتسببت بتوسيع رقعة الفقر والمجاعة بين السكان.

وأكدت منظمات دولية أن 21 مليون يمني من أصل 27 مليونا باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما فقد أكثر من 100 ألف أرواحهم جراء الأوبئة والأمراض القاتلة التي تفشت جراء الانقلاب الحوثي.

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وقبيل 21 سبتمبر/أيلول 2014 كان اليمنيون يضعون اللمسات الأخيرة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر لأكثر من عام بصنعاء بإشراف الأمم المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وفقا للمبادرة الخليجية.





وتدهورت الأوضاع الاقتصادية إلى مستويات قياسية منذ الانقلاب الحوثي، وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن المئات من رؤوس الأموال في صنعاء هاجرت إلى المناطق المحررة أو دول عربية، جراء الابتزاز الحوثي المتواصل.

وسجلت العملة اليمنية تدهورا غير مسبوق، حيث بلغ صرف الريال اليمني 610 ريالا أمام الدولار الأمريكي الواحد، بعد أن كان 214 أمام الدولار قبل الانقلاب الحوثي.

ولا تزال دول التحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات، تعمل منذ بدء عاصفة الحزم في 26 مارس/آذار 2015، على تخليص باقي المحافظات اليمنية من الانقلاب الحوثي، بعد تحرير نحو 85% من المدن.