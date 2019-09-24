نشاط دبلوماسي مكثف لوفد الإمارات بالأمم المتحدة

اختتم وفد الإمارات اليوم الثاني من مشاركته في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعدد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع الدول الأعضاء التي تشارك البلاد التزامها بالسلام والأمن الدوليين.





وشملت الارتباطات الرئيسية التي شارك بها أفراد الوفد الإماراتي مشاركة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع الوزاري التنسيقي لجامعة الدول العربية.

وأكد قرقاش، خلال الاجتماع، ضرورة أن تكون رسالة العالم العربي من خلال جامعة الدول العربية واضحة بإدانة الاعتداء على السعودية.

كما شدد على أهمية التضامن مع المملكة ودعم جميع الإجراءات التي تقوم بها فيما يتعلق بهذا التصعيد الخطير.





كما شارك قرقاش في فعالية "تشكيل الشراكات من أجل عالم متعدد المفاهيم"، التي استضافها المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة بروكينجز، لمناقشة الطبيعة المتغيرة للجغرافيا السياسية المعاصرة.

كما حضر اجتماعا مع يان كوبيس المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ورولاند كوبيا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان، وناقش خلال الاجتماعين التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة اجتماعا مع كريستوف هويسجن السفير والمندوب الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة، لمناقشة التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

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وأكد الجابر دعم الإمارات للمبادرات السياسية التي تهم ألمانيا، واستعرض العلاقات الاقتصادية والثقافية العميقة التي تربط البلدين.





كما التقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا الدكتور ماركوس تيكلي، لمناقشة دعم الإمارات للاستقرار في القرن الأفريقي.

من جانبها، عقدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائها في الدول الأخرى وممثلي المنظمات غير الحكومية.





ووقعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في وقت لاحق، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الإمارات وجمهورية كيريباتي، التي ستدخل حيز النفاذ بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما شمل نشاط الوفد الإماراتي اجتماع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية.





كما التقى أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، مع ديفيد بيمان المدير العام للشؤون المالية والعقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية.

وتقيم الإمارات والولايات المتحدة منذ فترة طويلة شراكة في الجهود الرامية إلى تحديد وتعطيل تدفقات تمويل الإرهاب من خلال فرقة العمل المالية المشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب التي تنسق تبادل المعلومات والعمليات الرامية إلى القضاء على شبكات تمويل الإرهاب.