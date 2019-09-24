الأمين العام لجامعة الدول العربية: نطالب المجتمع الدولي بموقف واضح من الأعمال العدوانية لإيران

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، المجتمع الدولي بموقف واضح من ‏الأعمال العدوانية لإيران.

Advertisements

أكد أبوالغيط، في كلمته أمام الأمم المتحدة، أن التصرفات الإيرانية تجاه المنطقة بشكل عام مثيرة للقلق، موضحا أنه لا توجد رغبة في الدخول بمواجهة مسلحة مع طهران.

وأوضح أبوالغيط أن حرية الملاحة في العالم مسؤولية دولية، خاصة في الممرات الحيوية كمضيق هرمز الذي تهدده إيران بشكل مستمر.

ووصف الأمين العامة لجامعة الدولة العربية الوضع في منطقة إدلب السورية بـ”المعقد” نتيجة التدخلات الأجنبية في الأزمة خاصة تركيا وإيران