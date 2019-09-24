الان تتابع ترامب: بدء الديمقراطيين إجراءات لعزلي سيكون إيجابيا لإعادة انتخابه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:03 م, 24 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 في حملة للديمقراطيين الخليج 365-متابعات نقلت وسائل إعلام أميركية أنّ رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي فتحت تحقيقا سيشكل المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت نانسي بيلوسي أنها ستدلي بتصريح في الساعة 17،00 (21،00 تغ).

ونقلت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز وشبكة “أن بي سي” عن مصادر مقرّبة من المسؤولة الديموقراطية أنها ستطلق هذا الإجراء استناداً إلى ما ورد في المحادثة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني.

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