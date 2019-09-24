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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
النقابة الوطنیة للشبكات
كتب
الخليج 365-صنعاء
عبرت النقابة الوطنیة للشبكات عن استنكارها لإجراءات " یمن نت " الأخیرة والمتمثلة في رفع أسعار تعرفة خدمات الإنترنت في الیمن والذي وصفتھ بالمخالف للقوانین والأنظمة .
وذكرت النقابة في بيان لها أن هذه الاجراءات سینعكس سلبا على العدید من الأسر والتي باتت تعتمد على العوائد المالیة من الشبكات اللاسلكیة المحلیة للإنترنت .
وطالبت النقابة قیادة وزارة الإتصالات إلى إیقاف العبث داخل أروقة شركة "یمن نت " والتراجع عن قراراتھ الأخیرة والمتمثلة في رفع تعرفة الانترنت .
ودعت النقابة مالكي شبكات النت في الیمن إلى التواصل الطارئ بالنقابة خلال الفترة القادمة لمناقشة آخر المستجدات و عقد لقاء موسع خلال الأیام القادمھ.
ونوھت النقابة بحقھا القانوني في الدفاع عن أعضائھا ودعتھم بالإلتزام لما ستتخذه النقابة خلال الساعات القادمة .
يذكر أن الحوثي مهدي المشاط أقر الیوم رفع أسعار خدمات النت في الیمن والتي كانت صادمة للجمیع في إطار سیاسة الملیشیا في نھب الیمنیین.
كانت هذه تفاصيل خبر أول نقابة في صنعاء تنتفض ضد مليشيا الحوثي واجراءاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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