أول نقابة في صنعاء تنتفض ضد مليشيا الحوثي واجراءاتها

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

النقابة الوطنیة للشبكات

كتب الخليج 365-صنعاء

عبرت النقابة الوطنیة للشبكات عن استنكارها لإجراءات " یمن نت " الأخیرة والمتمثلة في رفع أسعار تعرفة خدمات الإنترنت في الیمن والذي وصفتھ بالمخالف للقوانین والأنظمة .



وذكرت النقابة في بيان لها أن هذه الاجراءات سینعكس سلبا على العدید من الأسر والتي باتت تعتمد على العوائد المالیة من الشبكات اللاسلكیة المحلیة للإنترنت .

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وطالبت النقابة قیادة وزارة الإتصالات إلى إیقاف العبث داخل أروقة شركة "یمن نت " والتراجع عن قراراتھ الأخیرة والمتمثلة في رفع تعرفة الانترنت .

ودعت النقابة مالكي شبكات النت في الیمن إلى التواصل الطارئ بالنقابة خلال الفترة القادمة لمناقشة آخر المستجدات و عقد لقاء موسع خلال الأیام القادمھ.

ونوھت النقابة بحقھا القانوني في الدفاع عن أعضائھا ودعتھم بالإلتزام لما ستتخذه النقابة خلال الساعات القادمة .

يذكر أن الحوثي مهدي المشاط أقر الیوم رفع أسعار خدمات النت في الیمن والتي كانت صادمة للجمیع في إطار سیاسة الملیشیا في نھب الیمنیین.