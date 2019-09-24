مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي يكشف لـ"اليمن العربي" أسرار مبادرة الحوثيين وتأييد الأمم المتحدة لها

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

نصر هرهرة

كتب Advertisements الخليج 365

قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية العوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي ، اعلن مبادرة كما يراها هو وقد جات بعد الاعتداء على ارامكو ربما لكي تجنبة ضربة عنيفة متوقعه.



وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أن الحوثي ليس جاد في المبادرة التي طرحها فهو لازال الى اليوم في حاة حرب على طول جبهات القتال ويحتل اراضي جنوبية ولازال يمارس التكيل بكل القوى السياسية الحية في الشمال ويعتدي على حدود المملكة فهو يعلن شيء ويمارس عكسه

وأضاف مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي ، ان تأييد الامم المتحدة للمبادرة يعتبر شيء طبيعي ان تتمسك الامم المتحدة باي بارقة امل لاحلال السلام ووقف الحرب خصوصا وان المعانة وخصوصا لدي المدنيين قد زادت واصبحت اكثر وطأة على الفئات الضعيفه من الاطفال والنساء وكبار السن