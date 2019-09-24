شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح الحزب الديموقراطي يدعو إلى عزل ترمب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلن فريق الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، أنّ المرشّح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية في 2020، سيدعو إلى عزل الرئيس دونالد ترمب إذا لم يتعاون الأخير في التحقيقات الجارية في الكونغرس، ولا سيّما بشأن قضية أوكرانيا. وقال فريق الحملة لوكالة فرانس برس إنّ بايدن «سيدعو ترمب إلى التعاون مع كل الطلبات القانونية العالقة والمتّصلة بالحصول على معلومات - بشأن مسألة أوكرانيا والتحقيقات الأخرى - وإذا لم يرضخ ترمب فإن الكونغرس لن يجد بدّاً من إطلاق إجراءات عزل» الرئيس.

أعلن فريق الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، أنّ المرشّح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية في 2020، سيدعو إلى عزل الرئيس دونالد ترمب إذا لم يتعاون الأخير في التحقيقات الجارية في الكونغرس، ولا سيّما بشأن قضية أوكرانيا. وقال فريق الحملة لوكالة فرانس برس إنّ بايدن «سيدعو ترمب إلى التعاون مع كل الطلبات القانونية العالقة والمتّصلة بالحصول على معلومات - بشأن مسألة أوكرانيا والتحقيقات الأخرى - وإذا لم يرضخ ترمب فإن الكونغرس لن يجد بدّاً من إطلاق إجراءات عزل» الرئيس.

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