الجزائر: السجن لسعيد بوتفليقة ورئيسة حزب ومسؤولين أمنيين سابقين

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) طلبت نيابة المحكمة العسكرية في محافظة البليدة جنوب غرب العاصمة الجزائرية، اليوم (الثلاثاء) إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة «التآمر ضد الدولة لتغيير النظام»، بحسب ما صرّح محام لوكالة فرنس برس. وقال المحامي ميلود ابراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المتّهمين إنّ «النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكلّ المتّهمين» الموقوفين، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

طلبت نيابة المحكمة العسكرية في محافظة البليدة جنوب غرب العاصمة الجزائرية، اليوم (الثلاثاء) إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة «التآمر ضد الدولة لتغيير النظام»، بحسب ما صرّح محام لوكالة فرنس برس. وقال المحامي ميلود ابراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المتّهمين إنّ «النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكلّ المتّهمين» الموقوفين، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

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