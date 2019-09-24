الأمير القطري يؤكد دعم بلاده لوحدة اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حرص بلاده على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته وضرورة استكمال العملية السياسية. وقال أمير دولة قطر في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، إن مخرجات الحوار الوطني بين أطراف الأزمة اليمنية قدمت حلولا منصفة لكل القضايا التي يجري الاقتتال حولها.

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