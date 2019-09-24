أول موقف إماراتي مفاجئ لمبادرة الرئيس المشاط والاصلاح يفجر مفاجئة أكبر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي

في سابقة جديد وهامة، دعا مسؤول إماراتي مقرب من الحكم إلى وقف العمليات العسكرية في اليمن في خطوة اعتبرها أولية من أجل طي صفحة الحرب بشكل نهائي.

وجاءت دعوة الأكاديمي الإماراتي والمستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، عبدالخالق عبدالله، إلى وقف العمليات العسكرية في اليمن في خطوة أولى لطي صفحة الحرب بشكل نهائي.

وقال عبدالخالق على حسابه بموقع “تويتر”: “هذا هو الوقت المناسب لكي يبادر التحالف بوقف عملياته العسكرية ويعلن هدنة مؤقتة كخطوة أولى لطي صفحة الحرب في اليمن”.

وتعد الإمارات ثاني أكبر دولة في تحالف العدوان على اليمن وذلك بعد السعودية التي خسرت نصف انتاجها من البترول بضربة عسكرية ناجحة لأبطال الجيش واللجان الشعبية.

Advertisements

وتأتي دعوة الأكاديمي الإماراتي بوقف العمليات العسكرية في اليمن بالتزامن مع “مبادرة سلام” التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الاعلى، مهدي المشاط، الجمعة الفائت، عبر إعلانهم وقف الهجمات على السعوديّة” في انتظار “ردّ التحية بمثلها أو بأحسن منها” بعد نحو أسبوع على هجمات غير مسبوقة استهدفت شركة “أرامكو” في شرق المملكة.

وقد اثارت تغريدات المسؤول الإماراتي مخاوف حزب الاصلاح الذي جدد اتهامه للإمارات بالخيانة، مطالباً في الوقت ذاته محمد بن زايد بالاستمرار في المشاركة في قصف اليمن.

وعلق العشرات من الناشطين المحسوبين على حزب الاصلاح على ضرورة الحوار مع الاماراتيين وذلك رغم دعواتهم السابقة بطردها من التحالف.

ويكشف هذا التناقض حالة التخبط داخل اروقته حزب الاصلاح المنقسم بين مؤيد للسعودية ورافض لها وبين مؤيد للإمارات ورافض لها وبين مؤيد للعدوان ورافض لها.