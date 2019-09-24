تطورات جديدة في قضية تفجيرات "أرامكو" السعودية تعلن عن إجراءاتها للرد على إيران وتؤكد دراسة الخيار العسكري.. والأمم المتحدة تدين الحادث .. وفرنسا تطالب بالحوار



أحمد أبوعقيل

تمكنت السعودية من إدارة ملف الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو بحنكة عالية، ونجحت في وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته عن الأمن والسلم الدوليين، وإجبار إيران على وقف أعمالها التخريبية في المنطقة، بعد أن ثبت وقوف نظام طهران خلف الهجمات الإرهابية.

وأكدت السعودية أنها تتخذ إجراءات للرد دبلوماسيا على إيران التي تتهمها بالوقوف وراء الهجوم على "شركة أرامكو"، معلنة أنها ستدرس الخيار العسكري بعد انتهاء التحقيق في القضية.

وتشهد منطقة الخليج موجة تصعيد جديد بعد أن تعرضت السعودية، يوم 14 سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في تصريح أدلى به مساء اليوم الثلاثاء خلال جلسة حوار مع الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن بلاده تجري تحقيقا لتحديد مصدر إطلاق الصواريخ على معملين حيويين لشركة "أرامكو" النفطية العملاقة.

وذكر الجبير أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على "أرامكو" إيرانية، وأكد في هذا السياق: "نعمل على موقف دبلوماسي للرد على إيران".

وجدد الجبير أن السعودية تعتقد أن إيران تتحمل المسؤولية عن الهجوم، لكنه أوضح أن الأمم المتحدة تساعد المملكة في تحديد موقف انطلاق العملية.

وقال الوزير السعودي: "نريد تعبئة الدعم الدولي، ونريد النظر في كل الخيارات، الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، ومن ثم اتخاذ القرار".

وأشار الجبير إلى أن ذلك سيحدث بعد انتهاء التحقيق في الهجوم، متوقعا أن يتم استكماله "قريبا جدا".

وتابع بالقول: "يجب إنهاء السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة... وإيران قدمت الصواريخ الباليستية لمليشيا حزب الله والحوثي".

وأشاد الجبير بسياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه إيران، واصفا موقفه بالشامل، مردفا: "نعمل عن كثب مع واشنطن بشأن الملف الإيراني".

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 مليون برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50% من معدل إنتاج البلاد، متوقعا أن يعود الإنتاج بكامل طاقته بنهاية سبتمبر.

واتهمت المملكة والولايات المتحدة، اللتان انضمت إليهما الثلاثاء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بالوقوف وراء العملية، الأمر الذي تنفيه طهران قطعا، فيما اعتبرت روسيا أنه من السابق لأوانه توجيه اتهامات إلى أي جهة حاليا.

الأمين العام للأمم المتحدة

وفي كلمته الافتتاحية أمام أعمال الدورة الـ74 للأمم المتحدة في نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الهجوم على منشأتي "أرامكو" النفطيتين، منتصف سبتمبر الجاري "أمر لا يمكن القبول به".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة إدانة المنظمة الدولية للاعتداء الإرهابي على منشأتي خريص وبقيق شرقي السعودية، في 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت تصريحات غوتيريس بعد ساعات من إعلان مجلس الوزراء السعودي، أن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" تم بأسلحة إيرانية.

وقال الكاتب والباحث السياسي عبد الله الجنيد إن "الموقف الدولي كان واضحا بشأن هجوم أرامكو والجهة التي تقف وراءه"، مشيرا إلى ما أعلنته فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك باتهامها بشكل مباشر إيران بالوقف وراء الاعتداء.

ووصف الجنيد في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" البيان الثلاثي (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا) بـ"التطور غير المسبوق".

وقال: "إنه أمر مهم أن نرى أوروبا موحدة في توجيه اتهام مباشر لإيران وهم على أعتاب أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك ما لمسناه من الكلمة الواضحة الرئيس الأميركي ترامب في ذلك الاتجاه".

وأضاف الجنيد: "يبدو أن هناك أكثر من توافق في عملية توظيف أدوات ضغط على إيران من خلال تواجد عموم هذه القيادات في نيويورك".

ماكرون يطالب بضرورة الحوار مع إيران

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى ضرورة عقد مفاوضات بين إيران وأطراف الاتفاق النووي والدول الإقليمية، في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، لا سيما بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق في مايو 2018.

وشدد الرئيس الفرنسي في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل فيما يتعلق بسوريا وذلك من خلال عمل اللجنة الدستورية، وتأمين الأراضي لعودة اللاجئين، فضلا عن تنظيم عملية انتخابات حرة يشارك فيها جميع السوريين.

وفي الشأن الليبي، قال ماكرون: "ندعو إلى مصالحة بين الأطراف الليبية لتحقيق السلام".

وبالانتقال إلى قضية الساحل الأفريقي، أكد الرئيس الفرنسي التزام باريس بالقضية، والعمل إلى جانب المجموعة الخماسية للتصدي للإرهاب، وتعزيز أمن المنطقة، وتكريس الطاقات لتحقيق الاستقرار.

واعتبر ماكرون الحوار مفتاح النجاح لبناء السلام، مستشهدا بالتجربة السودانية، حيث أبدى كل من الجيش والشعب أعلى درجات القدرة على التحاور المدعوم من الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا.

وتابع الرئيس الفرنسي قائلا: "علينا أن نعترف أن التقوقع القومي ليس الحل للمشاكل التي يمر بها العالم، وإنما التعاون بين الدول".