سر العداء بين محمد ناصر وأيمن نور.. مكالمة مسربة تكشف المستور: مختل عقليا وحرامي دولارات

الموجز

فضيحة جديدة تضاف إلى سجل فضائح جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية، تضمنها تسجيل صوتى لمكالمة جمعت الإعلامى الإخوانى الهارب محمد ناصر بأحد عناصر التنظيم الإخوانى القائمين على إدارة قنوات الإخوان.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تسريب صوتي للإعلامي الإخواني الهارب محمد ناصر، وهو يّسب القيادي الإخواني الهارب أيمن نور، مالك قناة "الشرق" الإخوانية التي تبث من تركيا وتهاجم الدولة المصرية ومؤسساتها.

بدأ التسريب الصوتي بشخص يتحدث مع محمد ناصر، لم يتسن لـ"الوطن" التأكد من شخصيته، وصف فيه "ناصر"، مالك "الشرق" الإخوانية أيمن نور بأنه شخص مختل عقليا.

وبدأت المكالمة في التسريب الصوتي بإعلان الشخص الذي يتحدث مع محمد ناصر أنه يشعر بالضيق إلى حد ما، فيما رد عليه "ناصر" بسخرية "لو متضايق أبعد عن نور"، في إشارة إلى الهارب أيمن نور، واصفا مالك "الشرق" الإخوانية بـ"المختل عقليا"، بينما أكد الشخص أن أيمن نور يعي جيدا ما يقوم به ولكن ".... بتصرفاته"، على حد قوله.

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ودخل محمد ناصر في وصلة ضحك مع الشخص الذي يتحدث معه، واتفقا على مقابلة بعضهما اليوم التالي، حيث قال الشخص لمحمد ناصر: "عاوزين نخلص الموضوع اللي اتكلمنا فيه، خلي بالك إحنا كلنا في مركب واحدة، لو أنت عندك مشكلة لازم نقعد ونشوف إزاي نحلها، إحنا هنقدرك كويس بس في حدود المعقول"، حيث كانا يتحدثان عن أموال.

ورد محمد ناصر: "لحظة واحدة بس.. أنت عارف إن القناة بتاخد فلوس كويس أوي أوي، يعني قصة 30 مليون دولار، والقناة شوية حرامية، ودي حقيقة مش هزار يعني، فأنت عاوز تأخذ دولارات وإحنا ناخد "هيء"، ... ومضيعين خالص يعني"، فيما عاتبه الشخص على جلسة جمعتهما سابقَا، حيث قال "عندك حق بس بردوا مش عاوزك تنشف دماغك، عاوزك تلطف الجو مع الراجل، يعني القعدة بتاعة امبارح بليل مكنتش كويسة".

ليرد "ناصر": "هو حر.. بالكلمتين اللي اتقالوا بالليل أنا ممكن أبيعه على الهواء واللي يحصل يحصل".