الحكومة السودانية: لا نقص في إمدادات المواد البترولية

أكد مجلس الوزراء السوداني "عدم وجود أي نقص بالمواد البترولية، في وقت يشكو فيه مواطنون بولايات محلية من نقص الإمدادات"، موضحاً أن "الكميات الموجودة من الوقود في المستودعات والمصفاة كافية، وليس هنالك نقص في الإمدادات البترولية".
وأرجع شكوى المواطنين إلى "وجود مشاكل في عملية التوزيع والنقل"، مشيرا إلى "وجود عمليات لتهريب المواد البترولية من قبل بعض ناقلات البترول العاملة في مجال النقل".
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