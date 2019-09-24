ظريف: لو كنا مسؤولين عن هجوم أرامكو لكانت كارثة وشيء لا يمكنهم إصلاحه

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أنه "لو أن بلاده كانت تقف وراء الهجوم على ​السعودية​ لكانت كارثة للمملكة وشيء لا يمكنهم إصلاحه".

وأوضح ظريف في حوار مع قناة "CNN"، الأميركية انه "لا يوجد دليل وستكون معجزة إذا قدموا دليلا لأنه لم يحدث"، لافتاً الى أنه "إذا كنا نقف وراء هذا لكانت كارثة للسعودية، وشيء لا يمكنهم إصلاحه"، لافتاً الى أن "سبب أنني أرجع ذلك إلى اليمن، لأنه حدث بسبب اليمن و​الحرب اليمنية​".

ونفى أن تكون إيران مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف منشأتي ​النفط​ التابعتين لشركة "أرامكو" في السعودية.

ولفت حول تحذيره من إمكانية اندلاع "حرب شاملة"، الى أنه "لقد قلت إنه إذا وقع هجوم على إيران ستكون هناك حرب شاملة، ولكن كل ما أحاول فعله كدبلوماسي، وأعتقد أن كل دبلوماسي آخر يجب أن يفعله، بمن فيهم نظيري الأميركي، هو محاولة تجنب الحرب، هذه وظيفتنا".

وأشار إلى أن "​الحوثيين​ أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، ورأي أن من لا يصدقون أن الحوثيين يقفون وراء الهجوم يرفضون تصديق ذلك بسبب رفضهم الاعتراف بأن أكثر الأسلحة الأميركية تعقيدا انهزمت على يد اليمنيين".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يرى أن هناك أجواء حرب في المنطقة أو أن هناك تراجعا عن هجوم عسكري، لفت ظريف الى "أنني لا أريد أن أسميه تراجعا ولكن أريد أن أسميه حكمة وأتمنى أن تسود الحكمة في المنطقة. والاتهامات لن تساعد في التوصل إلى حل، هناك حرب جارية في اليمن منذ 4 سنوات ونصف".