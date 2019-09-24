أردوغان يغادر حفل الغداء في الأمم المتحدة بعد مشاهدة السيسي على طاولة واحدة مع ترامب

أفادت وسائل إعلام تركية بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غادر حفل الغداء المقام في الأمم المتحدة بعد أن شاهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على طاولة واحدة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب".
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