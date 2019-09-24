أردوغان يغادر حفل الغداء في الأمم المتحدة بعد مشاهدة السيسي على طاولة واحدة مع ترامب

أفادت وسائل إعلام تركية بأن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ غادر حفل الغداء المقام في ​الأمم المتحدة​ بعد أن شاهد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ على طاولة واحدة مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​".

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