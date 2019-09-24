شدّد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على أنّ "الحصار على بلدي شلّ مجلس التعاون الخليجي، وكنت واثقًا منذ اليوم الأول للحصار من صمود الشعب القطري وإخوانه المقيمين في قطر"، مركّزًا على أنّ "حصار قطر الجائر من بعض الدول ما زال مستمرًّا ونؤكد على موقفنا بأنّ الحوار غير المشروط ورفع الحصار هو الحل للأزمة الخليجيّة".
ولفت في كلمة له خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى أنّ "إثارة التوتّر ليس في صالح أيّ من دول الخليج"، مبيّنًا "أنّنا حريصون على وحدة اليمن وضرورة الحل السياسي وفق القرارات الدولية". ودعا إلى"حلّ سياسي لإنهاء الأزمة السورية".
وأكّد آل ثاني أنّ "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وحصار غزة، أمور تجري بتحدّ علني للقرارات الأمميّة"، مشيرًا إلى أنّ "التطوّرات في ليبيا تنذر بخطورة الوضع، والعمليّات العسكريّة الأخيرة ضدّ العاصمة الليبية طرابلس تكشف عن إخفاق جديد لنظام الأمن الجماعي في المنطقة، ونحننتمسّك بدعم حكومة الوفاق في ليبيا المُعترف بها دوليًّا"، محذّرًا من "التدخلات الخارجيّة".ودعاإلى "مساءلة مرتكبي الجرائم ضدّ أبناء الشعب الليبي".
كما داعا إلى "رفع السودان من الدول الراعية للإرهاب بعد سقوط نظام البشير"، مفيدًا بـ"أنّناسنواصل مشاركتنا الفاعلة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر دعا لحل سياسي لإنهاء أزمة سوريا: الحوار ورفع الحصار على بلدنا يحلان أزمة الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.