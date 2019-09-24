الأسد: هناك محاولات لتعقيد الملفات

أطلع وفد ​إيران​ي الرئيس السوري ​بشار الأسد​ على ​تفاصيل​ لقاء القمة الثلاثي الذي ضم قادة كل من إيران و​روسيا​ وتركيا قبل أيام، وفي ما يتعلق بوضع إدلب والجزيرة السورية ولجنة مناقشة ​الدستور​.

وناقش الأسد مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي بعض الأفكار التي يمكن ​البناء​ عليها لعقد مؤتمرات خاصة بموضوع ​اللاجئين السوريين​، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الرئيس السوري أهمية استمرار التنسيق البناء وتعزيزه بين كل من ​سوريا​ وإيران وروسيا، في مختلف القضايا التي تخص الشأن السوري والمنطقة.

Advertisements

وأوضح الأسد أن "​الولايات المتحدة​ والغرب عموما، فقدوا أملهم بتحقيق أهدافهم التي خططوا لها سابقا وما يحدث الآن، هو لعبة استنزاف للموارد وهذه هي السياسة نفسها التي يتبعونها مع إيران حاليا في موضوع ​الاتفاق النووي​".

وأشار إلى أنه "مع كل نجاح سياسي وعسكري، ستكون هناك محاولات لتعقيد الملفات، وليس الملف السوري فقط، ولكن في الوقت نفسه فنحن نزداد قوة وكفاءة."

من جانبه، أكد خاجي أن التنسيق والتشاور مع القيادة السورية مستمر، وسيتطور خلال الفترة المقبلة.