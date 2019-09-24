السعودية تحرر مواطن من قبضة "أنصار الله" بعد احتجازه 4 أعوام

أعلنت ​السلطات الأمنية السعودية​ عن نجاحها في تحرير مواطن يدعى ناصر الذروي من سجون ​أنصار الله​، بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام. واستقبلت أسرة المواطن ناصر الذروي ابنها المحتجز بعد عودته في مطار جدة الدولي.

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