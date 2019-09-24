قائد الحرس الثوري: أميركا تعلم أن هجمات آرامكو نفذها "انصار الله"

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي أن "أميركا تعلم ان هجمات آرامكو نفذتها حركة "انصار الله" اليمنية، الا ان الاميركان لا يمكنهم ان يتقبلوا ان هذه الحركة قادرة على القيام بذلك في ذروة الحصار"، مشيراً إلى "مزاعم اميركا بضلوع ايران في الهجمات الاخيرة على المنشآت النفطية السعودية".
ولفت إلى "إنهم يشعرون بالإحراج من هذا الموضوع، ويريدون ان يلقوا المسؤولية على اعناقنا، الا انهم يعلمون ان انصار الله نفذت الهجوم، ولكنهم لا يمكنهم ان يتقبلوا ان هذه الحركة قادرة على فعل ذلك في ذروة الحصار والحظر. وبالطبع فإن الاميركان لا يمكنهم ان يفعلوا شيئا، لأنهم يدركون ان الجمهورية الاسلامية تملك القوة وكذلك لديها استراتيجية المقاومة".
وأكد أنه "لا يمكن لأي مجتمع ان يتطور ويتقدم دون ان يكابد الصعوبات، ويمكن وصف الدفاع المقدس بأنه مصدر لا ينضب لعزة الشعب الايراني وشموخه وليست القوة لوحدها كافية لشعب ما، فإن ما هو مهم هو روح القوة ومصدر توليدها"، مشدداً على "إننا استفدنا من امتياز تعود يعتبر الجذر الاساسي لجميع ميزاتنا، وهو يتجسد في القيادة"، مبينا ان "الاميركيين وبكل القوة والتفوق الاقتصادي والسياسي والثقافي والقوات العسكرية ويمضون نحو الزوال، لأنه قيادتهم فاقدة للحكمة، وهذا الموضوع الذي يقولونه هم انفسهم".
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