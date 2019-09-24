رئيس وزراء باكستان: ولي العهد السعودي وترامب طلبا منه التواصل مع روحاني للتهدئة في الخليج

اشار رئيس الوزراء الباكستاني ​عمران خان​ الى ان ولي العهد السعودي والرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ طلبا منه التواصل مع الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ من أجل التهدئة في ​الخليج​، وقد تحدثت فعلا مع الرئيس الايراني من اجل ذلك.

واكد عمران خان في تصريح للصحفيين، أنه يقوم بدور الوساطة بين ​طهران​ من جهة و​الرياض​ وواشنطن من جهة ثانية.