اشار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الى ان ولي العهد السعودي والرئيس الاميركي دونالد ترامب طلبا منه التواصل مع الرئيس الايراني حسن روحاني من أجل التهدئة في الخليج، وقد تحدثت فعلا مع الرئيس الايراني من اجل ذلك.
واكد عمران خان في تصريح للصحفيين، أنه يقوم بدور الوساطة بين طهران من جهة والرياض وواشنطن من جهة ثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء باكستان: ولي العهد السعودي وترامب طلبا منه التواصل مع روحاني للتهدئة في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.