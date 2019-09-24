موسوي: المعتدون على اليمن يصرون على خطئهم الاستراتيجي ويواصلون قرع طبول الحرب

دان المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ أن "جرائم الحرب ​الجديدة​ للسعودية في ​اليمن​"، مشيراً إلى ان "المعتدين يصرون على خطئهم الاستراتيجي ويواصلون قرع طبول الحرب ".

وشجب "مواصلة الطيران الحربي السعودي قصف المناطق السكنية اليمنية لاسيما الغارات التي جرت اليوم على مدينة قعطبة في محافظة الضالع وعلى مدن ​صنعاء​ و​الحديدة​ وصعدة خلال الايام الاخيرة والتي اسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين اليمنيين بينهم سبعة اطفال واربعة نساء".

واعرب عن اسفه "ازاء جرائم الحرب الجديدة للعدوان السعودي في ظل تدفق ​السلاح​ من ​اميركا​ وبعض الدول الاوروبية"، مشيراً إلى أن "استمرار الغارات ​السعودية​ على المناطق السكنية رغم مبادرة ​حكومة​ الانقاذ الوطني في صنعاء لوقف استهداف السعودية ب​الصواريخ​ والطائرات المسيرة في مقابل وقف قصف اليمن والتي حظيت بترحيب الاسرة الدولية ايضا تكشف ان المعتدين على اليمن مازالوا يصرون على قرع طبول الحرب ومواصلة خطاهم الاستراتيجي في التشبث بالخيار العسكري في اليمن".