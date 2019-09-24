الديمقراطيون يتوجهون للبدء بإجراءات عزل ترامب رسمياً

صعد الديمقراطيون في ​الكونغرس الأميركي​ من دعواتهم لبدء الإجراءات لعزل الرئيس ​دونالد ترامب​ والتحقيق معه، على خلفية المعلومات عن ضغوطه على ​القيادة​ الأوكرانية لاعتبارات سياسية خاصة.

وقال أحد كبار الديمقراطيين في ​مجلس النواب الأميركي​ جون لويس "لا يمكننا المماطلة ويجب ألا ننتظر. حان وقت العمل الآن. تحليت بالصبر عندما كنا نحاول اللجوء إلى كل الطرق الأخرى وكل الأدوات الأخرى". وتابع قائلا: "أعتقد بالفعل أن الوقت لبدء الإجراءات لعزل هذا الرئيس قد حان".

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي، بأن رئيسة مجلس النواب ​نانسي بيلوسي​ ستعلن عن بدء دراسة رسمية لمسألة عزل ترامب.

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من جهته، أعلن المتحدث باسم المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأميركية في 2020، ​جو بايدن​، أن المرشح سيدعو ترامب للرضوخ لمطالب الكونغرس بتقديم المعلومات حول قضية الضغوط على ​أوكرانيا​. وأضاف أن بيان بايدن سيتضمن أيضا دعوة للكونغرس لعزل ترامب إن لم يوافق على تقديم المعلومات المطلوبة.

من جانبه، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممارسة أي ضغط على زيلينسكي بغرض فتح تحقيق مع بايدن ونجله مقابل الحصول على مساعدات عسكرية أميركية.

وأضاف ترامب أنه ينتظر نشر محضر اتصاله الهاتفي مع زيلينسكي، الذي جرى يوم 25 تموز الماضي.