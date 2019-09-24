اشار مفوض الاعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "طالما أننا في نظام ديمقراطي حتى إشعار آخر، من حقنا أن نسأل عن ​الفساد​ والافساد، عن البواخر و​الكهرباء​، عن شعارات الإصلاح التي لا تشق طريقها إلى التطبيق، كفى ردودا سخيفة منفصلة عن الواقع، وكفى تشويها للحقائق! ​الشمس​ طالعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الريس: طالما أننا في نظام ديمقراطي من حقنا أن نسأل عن الفساد والافساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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