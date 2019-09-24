علمت قناة "الجديد" أن "الموقوف السابق بأحداث عبرا ابراهيم الديماسي كان موظفا في هيئة "أوجيرو" وخلال فترة توقيفه كان يحصل على معاشه وبعد تخلية سبيله عاد إلى "أوجيرو" وهو الآن موجودا في وظيفته".
وتعقيبا على هذه المعلومات، لم ينف مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية أنه "وجود الديماسي في مقر الهيئة ولكن لا قرارا بمباشرة العمل وقرار محكمة التمييز لم يكن سوى تخلية سبيل وهذا لا يعني انه بريء من احداث عبرا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: موقوف سابق في أحداث عبرا عاد إلى عمله في أوجيرو بعد تخلية سبيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.