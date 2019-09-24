الجديد: موقوف سابق في أحداث عبرا عاد إلى عمله في أوجيرو بعد تخلية سبيله

علمت قناة "الجديد" أن "الموقوف السابق بأحداث عبرا ابراهيم الديماسي كان موظفا في هيئة "​أوجيرو​" وخلال فترة توقيفه كان يحصل على معاشه وبعد تخلية سبيله عاد إلى "أوجيرو" وهو الآن موجودا في وظيفته".

وتعقيبا على هذه المعلومات، لم ينف مدير عام "أوجيرو" ​عماد كريدية​ أنه "وجود الديماسي في مقر الهيئة ولكن لا قرارا بمباشرة العمل وقرار ​محكمة التمييز​ لم يكن سوى تخلية سبيل وهذا لا يعني انه بريء من ​احداث عبرا​".