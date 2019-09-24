احراق نفايات طبية في منطقة الحريشة التابعة لدير سيدة البلمند

عمل شباب ​دير سيدة البلمند​ -الكورة على ​اخماد حريق​ شب في نفايات طبية مرمية عشوائيا في منطقة الحريشة التابعة لممتلكات الدير.

واكد كاهن الديرالاب سيرافيم داوود ان الحريق مفتعل لأن ​النفايات​ تحتوي على نفايات طبية، وخوفا من أن ينكشف الفاعل يعمل على حرقها ليلا. واضاف: "هذا النوع من ​الحرائق​ يسمم المحيط الحيوي الطبيعي للمنطقة".

وتابع :"شباب الدير يعملون على اخماد الحريق بأنفسهم من دون مساعدة أحد من قبل الجهات الرسمية". وختم : "لدينا معلومات مؤكدة عن مصدر النفايات وهي بلدية مجدليا".

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